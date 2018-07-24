В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании семилетнего мальчика

Ростовская область

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В Пролетарском районе Ростова-на-Дону наряд патрульных задержал мужчину, подозреваемого в изнасиловании семилетнего мальчика

По данным портала 161.ru, 40-летний мужчина затащил мальчика за гаражи, которые расположены за жилым домом, и надругался над ребенком. Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, ранее в Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании двух девушек.

Изнасилование Полиция Ростов-на-Дону
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