В Сочи туристы сняли обед медведицы и медвежонка
В Кавказском заповеднике на склонах Джуги (озера верховьев Челепсы) 10 июля туристы встретили 34 медведя
Кубанскому фотографу Павлу Мудрову удалось снять на видео обед медведицы с медвежонком.
«В шоке от встречи с нами, аж траву из пасти выронила!» — написал в своем фейсбуке Павел. Всего за день ему на пути встретились 34 медведя.
Фотограф пишет, что встречает в горах диких животных довольно часто, но совершенно их не боится и не носит с собой оружие для защиты. Кроме того, он советует туристам без опыта не приближаться близко к медведям и не пытаться сфотографировать их.
Как сообщали Юга.ру, численность бурых медведей на территории Кавказского заповедника на протяжении последних лет остается стабильной и в настоящее время составляет порядка 400‑450 особей.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.