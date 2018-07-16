В Сочи туристы сняли обед медведицы и медвежонка

В Кавказском заповеднике на склонах Джуги (озера верховьев Челепсы) 10 июля туристы встретили 34 медведя

Кубанскому фотографу Павлу Мудрову удалось снять на видео обед медведицы с медвежонком.

«В шоке от встречи с нами, аж траву из пасти выронила!» — написал в своем фейсбуке Павел. Всего за день ему на пути встретились 34 медведя.

Фотограф пишет, что встречает в горах диких животных довольно часто, но совершенно их не боится и не носит с собой оружие для защиты. Кроме того, он советует туристам без опыта не приближаться близко к медведям и не пытаться сфотографировать их.