В Адыгее согласовали кандидатуру Игоря Шевченко на должность прокурора республики

Адыгея

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Члены комиссии под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова одобрили кандидатуру Игоря Шевченко на должность прокурора республики

В ходе заседания заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть охарактеризовал кандидата на должность прокурора Адыгеи, государственного советника юстиции 2 класса Игоря Шевченко как высококвалифицированного, грамотного, инициативного руководителя, способного организовать деятельность прокуратуры республики в соответствии с предъявляемыми требованиями.

«Игорь Шевченко родился в Севастополе в 1979 году. В органах прокуратуры он служит с 2001 года. Прошел путь от помощника прокурора района Севастополя до прокурора города. В занимаемой должности с 2014 года, имеет ведомственные награды. По своим профессиональным и деловым качествам он способен организовать деятельность прокуратуры Адыгеи», — отметил Андрей Кикоть.

Глава региона выразил уверенность в том, что Игорь Шевченко приложит все усилия для обеспечения законности и правопорядка, являющихся приоритетом в деятельности всех органов государственной власти республики.

По итогам открытого голосования члены комиссии, образованной на условиях равного представительства от главы Адыгеи и Госсовета-Хасэ республики, единогласно одобрили представленную кандидатуру. Результаты заседания закреплены распоряжением главы Адыгеи, которое направят в адрес генерального прокурора РФ. Окончательное решение о назначении примет президент.

Как сообщали Юга.ру, действующий прокурор Адыгеи Марк Большедворский был рекомендован и прошел процедуру согласования на должность прокурора Севастополя.

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