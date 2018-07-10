Экс-прокурора Адыгеи Большедворского рекомендовали на пост прокурора Севастополя
Губернатор и законодательное собрание Севастополя 10 июля согласовали кандидатуру прокурора Марка Большедворского, ранее возглавлявшего прокуратуру Республики Адыгея
На заседании законодательного собрания губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и большинство депутатов, присутствовавших в зале заседаний, согласовали назначение прокурором Севастополя Марка Большедворского.
Его богатейший опыт руководства прокуратурой Сочи поможет решить и аналогичные проблемы в Севастополе, сообщил журналистам «Интерфакса» губернатор Дмитрий Овсянников.
Большедворский Марк Александрович в 1997 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.
Как сообщали Юга.ру, Большедворский десять лет работал в прокуратуре Иркутской области, с сентября 2006 года возглавлял прокуратуру Сочи. В ноябре 2007 года его назначили первым заместителем прокурора Краснодарского края. С июня 2017 года занимал должность прокурора Республики Адыгея, хотя до этого мог стать прокурором Краснодарского края.
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