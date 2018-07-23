Глава Крыма поручил за неделю ликвидировать самую большую пробку на полуострове

Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил местным властям совместно с ГИБДД и местной администрацией в течение недели ликвидировать пробку, которая летом регулярно образуется на трассе Керчь — Симферополь в районе Феодосии

«Мы с муниципальными властями, с ГИБДД проводили совместную работу, определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты, потому что там есть ряд точек, где происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд. (...) В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят разгрузить там ситуацию», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».

На пробку в районе Феодосии автовладельцы неоднократно жаловались в соцсетях. Больше всего проблем на отрезке от поселка Приморский до Феодосии — стоять там в заторе приходится около 20 км.

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Как сообщали Юга.ру, участок четырехполосной федеральной трассы «Таврида» до Симферополя, которая пройдет через Феодосию, планируется завершить в 2018 году. Продолжение трассы до Севастополя планируют сдать к 2020 году. 

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