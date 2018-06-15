Власти Крыма предрекли пробки на дорогах летом из-за строительства «Тавриды»

По оценкам властей Крыма, в этом курортном сезоне на востоке и в центральной части полуострова будут заторы

«Пробки будут, их в этом туристическом сезоне избежать не удастся, так как строительство федеральной трассы ("Таврида" — прим.) находится в самом разгаре», — заявил председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов в интервью «Интерфаксу». Как сообщали Юга.ру, строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года. Скоростную четырехполосную дорогу протяженностью около 280 км, которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, планируют сдать к 2020 году. Общая стоимость объекта — 149,3 млрд рублей. Сейчас эта дорога двухполосная. По данным возглавляемого Карповым комитета, работы по «Тавриде» идут по графику и сейчас выполнены на 32%. К концу 2018 года планируется завершить две новые полосы до Симферополя.

По данным ФКУ Упрдор «Тамань» 10 июня зафиксирован новый рекорд интенсивности движения по «Крымскому мосту», от которого и начинается «Таврида — 25 тысяч автомобилей в обе стороны. «Мы же все понимаем, что расчетные 20 тыс. автомобилей в сутки съезжают с автоподхода, где по две полосы в каждую сторону, и потом по сути сужаются в двухполосную старую дорогу», — отметил Карпов. Также, добавил он, будет замедление движения на подъездах к населенным пунктам.

Читайте также: На Кубани по дороге к Крымскому мосту откроют ярмарки народного промысла