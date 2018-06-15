Власти Крыма предрекли пробки на дорогах летом из-за строительства «Тавриды»
По оценкам властей Крыма, в этом курортном сезоне на востоке и в центральной части полуострова будут заторы
«Пробки будут, их в этом туристическом сезоне избежать не удастся, так как строительство федеральной трассы ("Таврида" — прим.) находится в самом разгаре», — заявил председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов в интервью «Интерфаксу».
Как сообщали Юга.ру, строительство «Тавриды» началось в мае 2017 года. Скоростную четырехполосную дорогу протяженностью около 280 км, которая свяжет Керчь, Симферополь и Севастополь, планируют сдать к 2020 году. Общая стоимость объекта — 149,3 млрд рублей.
Сейчас эта дорога двухполосная. По данным возглавляемого Карповым комитета, работы по «Тавриде» идут по графику и сейчас выполнены на 32%. К концу 2018 года планируется завершить две новые полосы до Симферополя.
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По данным ФКУ Упрдор «Тамань» 10 июня зафиксирован новый рекорд интенсивности движения по «Крымскому мосту», от которого и начинается «Таврида — 25 тысяч автомобилей в обе стороны.
«Мы же все понимаем, что расчетные 20 тыс. автомобилей в сутки съезжают с автоподхода, где по две полосы в каждую сторону, и потом по сути сужаются в двухполосную старую дорогу», — отметил Карпов.
Также, добавил он, будет замедление движения на подъездах к населенным пунктам.
«Существующая дорога Керчь — Феодосия — Симферополь проходит через них, но надо понимать, что затор, который движется, это все-таки процесс движения, пускай и с малой скоростью», — сказал глава комитета.
По его словам, комитет предпринимает все возможные меры, направленные на минимизацию неудобств на существующей дорожной сети — регулировка светофоров, ремонт альтернативных дорог, установка знаков навигации к ним.
Карпов призывал водителей отнестись с пониманием к ситуации и быть предельно внимательными на дорогах.
Интервью с политтехнологом Алексеем Ситниковым
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