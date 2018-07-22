В Крыму Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в море после дождя

В Ялте после сильных дождей, которые прошли в Крыму середине июля, зафиксировали рост заболеваемости кишечными инфекциями из-за купания в море

Об этом сообщает РИА «Крым» со ссылкой на отдел информационной политики администрации Ялты.

Глава ялтинского отдела управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виталий Задорожный рассказал, что на прошлой неделе заболеваемость острыми кишечными инфекциями на полуострове увеличилась на 19 случаев и составила 61 человек, три четверти из них — дети. Среди заболевших — местные жители и организованные туристы, которые отдыхают в санаториях, отелях и детских оздоровительных лагерях.

По словам Задорожного, рост заболеваемости связан с купанием в море после обильных осадков.

«Люди не дожидаются, пока море утихнет после ливня и очистится, заглатывают воду, а затем обращаются к нам за помощью», — резюмировал глава ведомства.

Он подчеркнул, что те, кто купался в море непосредственно после дождя, больше подвержены риску острых кишечных и вирусных заболеваний, так как в потеплевшей воде лучше размножаются бактерии и другие микроорганизмы.

Как сообщали Юга.ру, в начале июля в Анапе и Геленджике действовал запрет на купание в море.