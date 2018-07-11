В Анапе полностью сняли запрет на купание

Краснодарский край

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На пляжах Анапы вновь разрешили купание для взрослых и детей

Как сообщали Юга.ру, запрет был веден 6 июля из-за слишком холодной воды. Температура воды в море опускалась до 10-13 градусов, а в соответствии с законодательством, купание при температуре ниже 18 градусов запрещается.

10 июля в море разрешили купаться взрослым, а 11 июля запрет на купание был снят и для детей, передает ТАСС со ссылкой на представителя администрации курорта.

По данным городской службы спасения, вода прогрелась до 20 градусов.

На другом популярном курорте — в Геленджике также несколько дней было запрещено купание, но по другой причине — из-за аварии на канализационно-насосной станции. Накануне запрет частично сняли.

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