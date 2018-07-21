Сильный дождь в Новороссийске ночью подтопил несколько улиц
В Новороссийске за считанные часы выпала месячная норма осадков
Подтопления зафиксированы в Восточном районе. Ливневки плохо справляются с потоками воды, которые текут по центральным улицам города-героя — Анапскому шоссе, улицам Видова, Лейтенанта Шмидта, Новороссийской Республики, Советов, Шевченко и Энгельса.
Как сообщали Юга.ру, до 25 июля в Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности экстренных служб к неблагоприятным погодным условиям. Помимо сильного дождя на побережье от Сочи до Новороссийска, ожидается возможность формирования смерчей на черноморском побережье.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев заверял, что все экстренные службы находятся в режиме полной готовности, а также ведется круглосуточный мониторинг.
В случае возникновения чрезычайных ситуаций следует звонить по номеру 112, 101 или 8 (861) 268-64-40.
На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликованы требования безопасности при грозе, сильном ливне, ударе молнии и выходе смерча на сушу.
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