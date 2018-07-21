Сильный дождь в Новороссийске ночью подтопил несколько улиц

В Новороссийске за считанные часы выпала месячная норма осадков



Подтопления зафиксированы в Восточном районе. Ливневки плохо справляются с потоками воды, которые текут по центральным улицам города-героя — Анапскому шоссе, улицам Видова, Лейтенанта Шмидта, Новороссийской Республики, Советов, Шевченко и Энгельса.

Как сообщали Юга.ру, до 25 июля в Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности экстренных служб к неблагоприятным погодным условиям. Помимо сильного дождя на побережье от Сочи до Новороссийска, ожидается возможность формирования смерчей на черноморском побережье.