Сильный дождь в Новороссийске ночью подтопил несколько улиц

Краснодарский край

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В Новороссийске за считанные часы выпала месячная норма осадков


Подтопления зафиксированы в Восточном районе. Ливневки плохо справляются с потоками воды, которые текут по центральным улицам города-героя — Анапскому шоссе, улицам Видова, Лейтенанта Шмидта, Новороссийской Республики, Советов, Шевченко и Энгельса.

Как сообщали Юга.ру, до 25 июля в Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности экстренных служб к неблагоприятным погодным условиям. Помимо сильного дождя на побережье от Сочи до Новороссийска, ожидается возможность формирования смерчей на черноморском побережье.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев заверял, что все экстренные службы находятся в режиме полной готовности, а также ведется круглосуточный мониторинг.

В случае возникновения чрезычайных ситуаций следует звонить по номеру 112, 101 или 8 (861) 268-64-40.

На сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю опубликованы требования безопасности при грозе, сильном ливне, ударе молнии и выходе смерча на сушу.

МЧС Новороссийск Погода
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