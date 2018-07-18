На Кубани на ближайшую неделю прогнозируют волну паводков

В Краснодарском крае до 25 июля действует режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в некоторых районах, особенно на черноморском побережье от Сочи до Новороссийска ожидается сильный дождь, местами выпадение града. Также синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей на черноморском побережье.

«Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках, и в этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям: обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧС», — подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что все экстренные службы находятся в режиме полной готовности. В крае ведется круглосуточный мониторинг ситуации, сообщили в пресс-службе администрации региона.