На Кубани на ближайшую неделю прогнозируют волну паводков

Краснодарский край

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В Краснодарском крае до 25 июля действует режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, в некоторых районах, особенно на черноморском побережье от Сочи до Новороссийска ожидается сильный дождь, местами выпадение града. Также синоптики прогнозируют возможность формирования смерчей на черноморском побережье.

«Сильные дожди могут привести к подъему уровня воды в реках, и в этой ситуации мы должны быть максимально готовы ко всем нештатным ситуациям: обеспечить бесперебойное функционирование социальных объектов, предусмотреть достаточное количество сил и средств в случае ЧС», — подчеркнул Кондратьев.

Он добавил, что все экстренные службы находятся в режиме полной готовности. В крае ведется круглосуточный мониторинг ситуации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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