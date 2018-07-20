В Сочи опасность образования смерчей сохранится до 23 июля

Краснодарский край

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Над акваторией Черного моря в районе Сочи с 20 по 23 июля будет высока вероятность формирования смерчей

На реках и малых водотоках Черноморского побережья возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, 20 июля метеорологи спрогнозировали в Сочи кратковременные дожди с грозой, порывы ветра могут достигать 12 м/с. В Краснодаре в пятницу будет действовать штормовое предупреждение.

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