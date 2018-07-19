Жителей Сочи предупредили об опасности образования смерчей над морем

Краснодарский край

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Над акваторией Черного моря в районе Сочи в ближайшие часы 19 июля, а также в течении суток 20 июля сохранится опасность формирования смерчей

По прогнозам синоптиков, в Сочи сегодня пройдут кратковременные дожди с грозой. Порывы ветра могут достигать 12 м/с, передает пресс-служба мэрии города.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Напомним, в Краснодарском крае до 25 июля будет действовать режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям. В некоторых районах, особенно на Черноморском побережье от Сочи до Новороссийска ожидается сильный дождь, местами выпадение града. Опасность формирования смерчей сохранится на всем Черноморском побережье.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на 19 и 20 июля объявили штормовое предупреждение. В краевом центре прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

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