В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

В краевом центре 19 и 20 июля прогнозируют ухудшение погоды

В этот период в Краснодаре сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, передает пресс-служба администрации города.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.