В Краснодаре объявили штормовое предупреждение
В краевом центре 19 и 20 июля прогнозируют ухудшение погоды
В этот период в Краснодаре сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, передает пресс-служба администрации города.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 214-33-36 или 112.
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Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по пожароопасности, которое будет действовать с 19 по 21 июля.
До 20 июля в регионе сохранится действие штормового предупреждения о сильных дождях, ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с. На реках на юго-востоке Кубани, в Адыгее и на Черноморском побережье от Геленджика до Магри возможен резкий подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. В акватории Черного моря сохранится опасность формирования смерчей.
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Как сообщали Юга.ру, накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел до 25 июля режим повышенной готовности по неблагоприятным погодным явлениям.
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