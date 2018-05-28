Кадыров поручил провести в Чечне всеобщий ДНК-тест, чтобы забрать российских детей из Ирака

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести коллективную сдачу материалов для ДНК-теста, чтобы установить родство оказавшихся в Ираке российских детей и вернуть их на родину

«На данном этапе для беспрепятственного вывоза в Россию наших детей, родившихся в странах Ближнего Востока, по моему поручению будет проведена коллективная сдача материала на ДНК. Это поможет не только определить родственную принадлежность, но и дать детям гражданство РФ», — объяснил глава Чечни.

На своей странице «ВКонтакте» Кадыров рассказал, что в республике ведут активную работу по установлению судьбы и возвращению детей и женщин — граждан России, которые оказались в Ираке и Сирии.

Кадыров рассказал, что его представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби договорился с представителями Ирака, что все дела российских граждан будет рассматривать один судья, что должно значительно сократить сроки рассмотрения дел по возвращению детей в Россию.

«Решено, что через десять дней состоится встреча Сабсаби с осужденными россиянками при участии генконсула РФ в Багдаде. Будет разработан правовой механизм, а также пройдут юридические процедуры по детям», — сообщил Кадыров.

В апреле Уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению 19 гражданок России, обвиненных в принадлежности к террористической организации «Исламское государство». Большинство женщин заявили, что их насильно привезли из Турции в Ирак мужья, которые состояли в ИГИЛ, о чем подсудимые узнали позже. После того как Талль-Афар освободили от террористов, жены боевиков с детьми сдались курдским военным.

В конце апреля член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила ТАСС о планах вывезти из Ирака на родину детей гражданок России, которых приговорили к пожизненному заключению.