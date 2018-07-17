Три детеныша европейской лани родились в геленджикском «Сафари-парке»

Краснодарский край

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В «Сафари-парке» в Геленджике с разницей в пять дней сразу три самки европейской лани стали мамами

«Малыши пока пугливы и осторожны, поэтому их не сразу можно заметить в вольере, нужно быть очень терпеливым и внимательным, чтобы приметить крох среди растительности», — написал «Сафари-парк» на своей странице «ВКонтакте».

Уже через месяц детеныши начнут есть зеленую траву, а пока они питаются только молоком матери. Сотрудники «Сафари-парка» выбирают имена для новорожденных.

Геленджик Животные
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