Три детеныша европейской лани родились в геленджикском «Сафари-парке»

В «Сафари-парке» в Геленджике с разницей в пять дней сразу три самки европейской лани стали мамами

«Малыши пока пугливы и осторожны, поэтому их не сразу можно заметить в вольере, нужно быть очень терпеливым и внимательным, чтобы приметить крох среди растительности», — написал «Сафари-парк» на своей странице «ВКонтакте».

Уже через месяц детеныши начнут есть зеленую траву, а пока они питаются только молоком матери. Сотрудники «Сафари-парка» выбирают имена для новорожденных.