Власти Чечни объединятся с РЖД для проработки вопроса скоростной ж/д магистрали

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев обсудил с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым перспективы развития железной дороги в республике

Рабочую встречу Хучиев провел по поручению главы республики Рамзана Кадырова, передает «Чечня сегодня».

Как сообщает пресс-служба РЖД, Хучиев и Белозеров договорились совместно провести предпроектную проработку вопроса организации скоростной железнодорожной магистрали в республике.

Глава РЖД отметил, что компания поддерживает развитие ж/д транспорта, однако необходимо просчитать все экономические параметры организации скоростного сообщения в Чечне.

Кроме того, стороны обсудили развитие грузового и пассажирского ж/д сообщения в регионе, в том числе предоставление скидок на перевозку нефтепродуктов, строительство новых железнодорожных линий и обновление парка вагонов пассажирского поезда Грозный — Москва.

Как сообщали Юга.ру, в конце июня Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина построить скоростную ж/д магистраль Краснодар — Грозный.

Позже заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников заявил, что ведомство видит возможность развития высокоскоростной ж/д магистрали на Северном Кавказе. Он сообщил, что Минтрансу поручили рассмотреть предложение Кадырова.