В Минтрансе рассмотрят предложение Кадырова о скоростной ж/д магистрали Краснодар — Грозный

Заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников заявил, что ведомство видит возможность развития высокоскоростной железнодорожной магистрали на Северном Кавказе

Он пояснил, что Минтрансу несколько дней назад поручили рассмотреть предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Краснодар — Грозный.

«Если посмотреть на макрорегион "Махачкала, Грозный, Ставрополь, Ростов-на-Дону" — это очень густонаселенная территория, демографически динамично развивающаяся, поэтому строительство там высокоскоростной магистрали в перспективе может дать серьезный мультипликативный эффект», — сказал Лушников.

Инициативу Кадырова в Минтрансе планируют рассмотреть в установленные сроки. Замминистра добавил, что в целом эту идею поддерживают, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой создать высокоскоростную железнодорожную магистраль от Грозного до Краснодара.