Строительство метро в Ростове отложили минимум на полгода

В ближайшие полгода строительство метро в Ростове-на-Дону не планируется

Как сообщали Юга.ру, работу над проектом метро в Ростове собирались начать после ЧМ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что «после чемпионата в течение двух-трех месяцев нужно начать работать над этой темой». Летом прошлого года Голубев призвал заняться темой строительства метро «сейчас и не ждать окончания ЧМ-2018».

Как передает портал 161.ru, 19 июля в администрации города сообщили, что подобный инфраструктурный проект требует участия бюджетов разного уровня: «Вместе с тем расходы областного и муниципального бюджетов на данное мероприятие в 2018 году не запланированы».

Планы по строительству метрополитена в Ростове существуют с конца 70-х годов прошлого века. На тот момент планировалось построить две ветки: первая — от ГПЗ-10 до Сельмаша, вторая — через весь Северный жилой массив до Батайска. Главной причиной отказа от строительства было наличие грунтовых вод.

Власти города вернулись к проекту только в 2009 году — тогда заработало МКУ «Управление метро Ростова». В 2011 году начальник управления Мурат Тлепцеришев озвучил стоимость проекта — 76 млрд рублей. По проекту, первых пассажиров метро должно было принять в 2020 году, однако в 2015-м власти отказались от проекта и расформировали управление.