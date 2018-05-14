Голубев: Работу над проектом метро в Ростове начнут после ЧМ

Губернатор Ростовской области анонсировал начало работ над проектом метро в столице региональные

Эта тема обсуждалась на заседании о перспективах развития транспортного обеспечения в городе.

«Мы входим в активную динамику реализации этого вопроса на территории Ростова. После чемпионата в течение двух-трех месяцев нужно начать работать над этой темой. От этой идеи я точно не отступлюсь. Если мы этого не сделаем, то никакие новые маршруты не улучшат ситуацию с транспортным обслуживанием», — цитирует Голубева 161.ru.

Как сообщали Юга.ру, летом прошлого года Голубев призывал заняться темой строительства метро «сейчас и не ждать окончания ЧМ-2018».

Позже он говорил, что власти могут рассмотреть вариант строительства как подземного, так и наземного метро. По данным регионального минтранса, первый участок метрополитена протяженностью около 12 км с восьмью станциями планируется проложить по участкам, где проходят главные магистрали города — от улицы Малиновского вдоль проспекта Стачки через территорию железнодорожного вокзала, вдоль улицы Большая Садовая до площади Карла Маркса, передает ТАСС.

Планы по строительству метрополитена в Ростове существуют с конца 70–х годов прошлого века. На тот момент планировалось построить две ветки: первая — от ГПЗ-10 до Сельмаша, вторая — через весь Северный жилой массив до Батайска. Главной причиной отказа от строительства было наличие грунтовых вод.

Вернулись власти города к проекту только в 2009 году — тогда заработало МКУ «Управление метро Ростова». В 2011 году начальник управления Мурат Тлепцеришев озвучил стоимость проекта — 76 млрд рублей. Согласно проекту, первых пассажиров метро должно было принять уже в 2020 году. Однако в 2015 году власти отказались от проекта и управление расформировали.