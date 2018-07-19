Мэрия Краснодара нашла инвесторов для долгостроев на улице Мачуги

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что строительство двух проблемных домов жилого комплекса «Изумрудный» планируют завершить в 2019 году

Об этом Первышов рассказал на рабочей встрече с представителями компаний-застройщиков и инициативной группой дольщиков домов на улице Мачуги, 2. Компании-инвесторы «Неометрия» и «ЮгСтрой-Элекстросеть» должны завершить работы за свой счет. По его словам, строительство находится в финальной стадии. С учетом всех обязательных процедур власти города планируют ввести дома в эксплуатацию весной 2019 года.

По словам мэра, сейчас специалисты ведут работы по обеспечению домов электроэнергией. Электростанции планируют подключить до декабря. Параллельно в домах устанавливают двери и ремонтируют лифты. Оставшиеся процедуры рассчитывают закончить осенью.

Как сообщали Юга.ру, строить жилой комплекс «Изумрудный» начали в 2003 году, однако возведение несколько раз приостанавливали из-за банкротства застройщиков. Изнально застройщиком была компания проект компании «Стройинтеркомплекс», но компания остановила строительство. В 2008 году возведение ЖК «Изумрудного» возобновила компания «Ру Девелопмент». Работы планировали завершить через год, однако этого не произошло. В 2011 году за проблемный ЖК взялась компания «Нефтестройиндустрия — Юг». Застройщик заявлял, что проблемные дома сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2012 года, но позже работы были также приостановлены.

В 2013 году Владимир Евланов, который был на тот момент мэром, обещал контролировать процесс строительства жилого комплекса. Согласно графику, завершить работы планировалось в течение следующего года. В 2015 сообщалось, что два литера ЖК «Изумрудный» остаются незавершенными.

К 2017 году дома на улице Мачуги были практически построены. Однако там отсутствовали мощности для электроснабжения. В декабре 2017 года мэр Евгений Первышов встретился дольщиками и предложил рассмотреть механизм достройки многоэтажек при участии нового инвестора. Дольщики тогда не согласились с условиями.