На Театральной площади Краснодара проведут открытую тренировку по боксу

Краснодарский край

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На Театральной площади краевого центра 22 июля состоится массовая открытая тренировка по боксу

Мероприятие, посвященное Международному дню бокса, стартует в 9:00. Занятие проведут спортсмены Краснодарской краевой общественной Федерации бокса.

«Тренировка открытая, то есть все желающие смогут испытать себя в этом популярном виде спорта. Тренировка проводится для того, чтобы привлечь к занятиям боксом, здоровому образу жизни как можно больше детей, подростков и молодежи», — отметил глава городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Тренировка по открытым небом продлится около полутора часов. Ожидается, что в ней примут участие более 300 человек — юные спортсмены, воспитанники детских спортивных школ, мастера спорта по боксу, заслуженные тренеры России и любители бокса.

Чтобы принять участие в тренировке, нужна специальная экипировка — кроссовки, боксерские трусы или спортивные шорты и белая футболка с эмблемами Федерации бокса России и Краснодарского края. Экипировку на месте предоставят организаторы, передает пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, в 2015 году представитель Лиги любителей бокса Краснодара Николай Мороз провел на Театральной площади города бой с тенью Владимира Евланова, чтобы привлечь внимание мэра к проблеме организации, у которой отняли зал для тренировок. В итоге спортсменам удалось отстоять зал.

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