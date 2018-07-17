«У вас президентов не убивали, что ли?»: Путин ответил американскому журналисту, почему убивают его противников

Президент России Владимир Путин 16 июля в Хельсинки дал интервью ведущему телеканала Fox News Крису Уоллесу

Видеозапись интервью опубликована на сайте Кремля. В беседе с журналистом Путин подвел итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом и ответил на вопросы о войне на Ближнем Востоке, офицерах ГРУ, которых обвинили во вмешательство в американские выборы, отношениях с Трампом, о гибели политических противников, ядерной угрозе, терроризме и «Новичке».

Уоллес спросил, почему столько людей, которые выступают против президента России, «вдруг были убиты», приведя в пример отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и убийство журналиста «Новой Газеты» Анны Политковской.

«У вас президентов не убивали, что ли? Вы подзабыли об этом? Кеннеди где убили, в США или в России? А с Кингом что случилось? Что вообще происходит во время столкновений между полицией и членами гражданского общества, скажем, этнических негритянских организаций? Это у нас, что ли, происходит или у вас? Это у вас происходит. У вас много своих проблем», — ответил Путин.

Он признал, что в России происходит много криминальных проявлений, потому что страна находится в состоянии государственного становления.

«Мы с этим боремся и привлекаем к ответственности людей, которые за это отвечают», — сказал президент.

Как сообщали Юга.ру, накануне Владимир Путин и Долнальд Трамп провели в Финляндии первую полноформатную встречу.