Путин рассказал о решении сбить лайнер, угрожавший открытию Олимпиады в Сочи

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2014 году за час до открытия Олимпиады в Сочи ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу Игр

Об этом глава государства рассказал в фильме журналиста ВГТРК и пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова, который опубликовал в своих соцсетях российский телеведущий Дмитрий Киселев. По словам президента, 7 февраля 2014 года он ехал в автобусе с представителями Международного олимпийского комитета на сочинский стадион «Фишт» и получил тревожный звонок от ответственных за безопасность. «Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон: позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр и докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин.

Глава ФСБ Александр Бортников в фильме сообщил, что было решено поднять боевую авиацию для контроля за полетом судна, а пилоты авиалайнера турецкой компании Pegasus сказали, что у одного из пассажиров бомба и он требует держать курс на Сочи. «Я спросил: "Что вы предлагаете?" И ответ ожидаемый: "В соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, сбить"», — цитирует Путина RT. Президент приказал действовать по плану. Через несколько минут главе государства вновь позвонили и сказал, что это была пьяная выходка пассажира, а самолет скоро приземлится в Турции. На вопрос, что он почувствовал в период между этими звонками, Владимир Путин ответил: «Лучше об этом не говорить». Фильм «Путин» длится более двух часов и построен в виде ряда интервью с Андреем Кондрашовым. В ленте российский лидер оценивает возможность возврата Крыма Украине и объясняет причины крушения подлодки «Курск».