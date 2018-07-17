Глава управления по организационной работе правительства Дагестана покинул свой пост

Начальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства Республики Дагестан Абулмуслима Ханипова 16 июля освободили от должности

Новым начальником организационно-проектного управления назначили Нюсрета Омарова. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы Республики Дагестан. Ранее Омаров был заместителем начальника этого управления.

Ханипов 16 июля покинул пост по указу временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева. Он занимал должность с декабря 2015 года.

Как сообщали Юга.ру, Васильев отчитался президенту РФ Владимиру Путину о борьбе с коррупцией в Дагестане. По его словам, к ответственности привлекли более 200 чиновников.