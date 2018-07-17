Глава управления по организационной работе правительства Дагестана покинул свой пост

Дагестан

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Начальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства Республики Дагестан Абулмуслима Ханипова 16 июля освободили от должности

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Ханипов 16 июля покинул пост по указу временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева. Он занимал должность с декабря 2015 года.

Новым начальником организационно-проектного управления назначили Нюсрета Омарова. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы Республики Дагестан. Ранее Омаров был заместителем начальника этого управления.

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Как сообщали Юга.ру, Васильев отчитался президенту РФ Владимиру Путину о борьбе с коррупцией в Дагестане. По его словам, к ответственности привлекли более 200 чиновников.

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