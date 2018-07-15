Четыре участника Pussy Riot во время финала ЧМ выбежали на поле
Четыре участника группы Pussy Riot 15 июля во время финального матча Франция — Хорватия выбежали на поле на стадионе «Лужники»
Игра была прервана на несколько минут. Выбежавших участников Pussy Riot доставили в отделение полиции, сообщает «Интерфакс».
Активисты пояснили, что это было сделано в рамках акции «Миллиционер вступает в игру», которая посвящена 11-летию со дня смерти русского поэта Дмитрия Пригова. Об этом они написали на странице в Facebook.
В сообщении говорится, что Пригов создал в русской культуре образ Милиционера. Своей акцией представительницы Pussy Riot требовали освободить всех политзаключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не составлять уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.
Как сообщали Юга.ру, Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу — 2018.
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