Четыре участника Pussy Riot во время финала ЧМ выбежали на поле

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Четыре участника группы Pussy Riot 15 июля во время финального матча Франция — Хорватия выбежали на поле на стадионе «Лужники»

Игра была прервана на несколько минут. Выбежавших участников Pussy Riot доставили в отделение полиции, сообщает «Интерфакс»

Активисты пояснили, что это было сделано в рамках акции «Миллиционер вступает в игру», которая посвящена 11-летию со дня смерти русского поэта Дмитрия Пригова. Об этом они написали на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что Пригов создал в русской культуре образ Милиционера. Своей акцией представительницы Pussy Riot требовали освободить всех политзаключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не составлять  уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО.

Как сообщали Юга.ру, Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира по футболу — 2018.

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