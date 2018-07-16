Жителей Сочи предупредили о сильном дожде
В Сочи 16 и 17 июля метеорологи прогнозируют сильный дождь и ветер
Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей предупредил, что с 18:00 16 июля до 18:00 17 июля на территории Сочи ожидается усиление ветра, порывы до 15 м/с. Местами ожидается сильный дождь, гроза.
Жителей и гостей курорта просят принять все возможные меры безопасности, передает пресс-служба мэрии Сочи.
В случае возникновения ЧС следует звонить по номеру 112.
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