Жителей Сочи предупредили о сильном дожде

В Сочи 16 и 17 июля метеорологи прогнозируют сильный дождь и ветер

Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей предупредил, что с 18:00 16 июля до 18:00 17 июля на территории Сочи ожидается усиление ветра, порывы до 15 м/с. Местами ожидается сильный дождь, гроза.

Жителей и гостей курорта просят принять все возможные меры безопасности, передает пресс-служба мэрии Сочи.

В случае возникновения ЧС следует звонить по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Туапсе прошел сильный дождь, после которого в городе повалило деревья и смыло дороги.

16 июля в Анапе из-за штормового предупреждения и сильного донного течения закрыли все пляжи.