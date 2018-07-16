В Краснодаре на улице Солнечной изменят схему движения

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Солнечной с 18 июля движение транспорта организуют по новой схеме

Организацию дорожного движения изменят на участке от Ростовского шоссе до улицы Московской.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что от улицы Шоссейной в сторону Ростовского шоссе сделают две полосы для движения. В обратном направлении для водители смогут проехать только по одной полосе. На улице Солнечной от Шоссейной до Московской можно будет двигаться по двум полосам в сторону Московской, по одной — в обратном направлении.

Перед пересечением с улицей Шоссейной нанесут полосы для левого поворота на Шоссейную и Тополиную аллею. Новые дорожные знаки установят к 18 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на участке улицы Новокузнечной с 1 августа установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Также стоянку машин с 20 июля запретят на четной стороне улицы Старокубанской.

Дороги Краснодар Транспорт
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