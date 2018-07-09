В Краснодаре на участке улицы Старокубанской запретят стоянку автомобилей
В Краснодаре с 20 июля на четной стороне улицы Старокубанской появятся дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей
Парковаться и оставлять машину нельзя будет возле геронтологического центра «Екатеринодар» на улице Старокубанской, 36, корпус 2.
«Запрет на парковку автомобилей необходим для обеспечения беспрепятственного подъезда к геронтологическому центру. Ожидается, что такие меры повысят уровень безопасности дорожного движения на этом участке», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Работники департамента посоветовали водителям быть внимательными на участке дороги, где установят дорожные знаки, и соблюдать правила, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Ранее Юга.ру писали, что с 20 июля на улице Полины Осипенко по нечетной стороне участка от Ставропольской до КИМ установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.
С 25 июня по 24 июля на улице Коммунаров от улицы Горького до Пашковской ограничили движение автомобилей в связи с ремонтом трамвайных путей.
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