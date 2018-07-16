В Туапсе ликвидируют последствия ливня с грозой

В Туапсе 15 июля прошел сильный дождь, после которого в городе повалило деревья и смыло дороги

По данным пресс-службы администрации города, 15 июля в Туапсе и Туапсинском районе ожидали подъема уровня рек. До выходных специалисты по делам ГО и ЧС также предупреждали население об ожидающемся резком ухудшении погодных условий, выпадении обильных осадков с грозовыми явлениями.

После прошедшей грозы никаких серьезных разрушений не произошло, но из-за сошедших водных потоков дороги города покрыло грунтом, некоторые люки перевернулись. На центральный пляж выбросило огромное количество природного мусора.

«Уже с 6:00 специалисты СДРСУ начали масштабную уборку. С центрального пляжа убрали около 250 кубов грунта. Улицы города чистят от веток и упавших деревьев. К концу дня все работы планируют завершить», — рассказал начальник отдела ЖКХ администрации Туапсе Евгений Чернышев.

Как сообщали Юга.ру, в Туапсе 15 июля местный житель переходил дорогу с ребенком на руках. Он поскользнулся и выронил сына, тот упал в водосток и погиб. Проводится доследственная проверка.