В Анапе запретили купание из-за шторма и сильного течения
Краснодарский край Маша Волобуева
В Анапе 16 июля из-за штормового предупреждения и сильного донного течения закрыли все пляжи
Эту информацию сообщили ТАСС в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.
Ранее на Черноморском побережье Краснодарского края уже вводили запрет на купание. В начале июля температура воды сильно упала в Сочи из-за апвеллинга (прогретые верхние слои морской воды заместились холодными глубинными слоями). В Геленджике накануне произошла авария на канализационной станции. Запрет на купание частично сняли 10 июля.
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