В Сочи на 13 °C похолодело море

В Сочи в начале июля резко упала температура морской воды

Понижение температуры поверхностного слоя морской воды в районе Сочи началось 1 июля. Накануне максимальная температура морской воды составила 26,5 °C. К 3 июля температура понизилась до 13 °C.

«Резкое понижение температуры поверхностного слоя морской воды происходит при явлении апвеллинг, когда прогретые верхние слои морской воды замещаются холодными глубинными слоями. Этому способствовал устойчивый северо-западный ветер, сохранявшийся у Черноморского побережья Кавказа несколько дней», — прокомментировали в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Синоптики обратили внимание, что прогрев морской воды в этом году происходил стремительно, в конце июня поверхностный слой прогрелся почти до 27 °C. Хотя, обычно к концу июня температура достигает значений 20...22 °C.

«Для апвеллинга наиболее характерным периодом является май — июнь. Но в этом году не достигнуто минимальное для июля зафиксированное значение температуры воды. В июле 1980 года она составила 10,8 °C», — заключили в метеорологи.