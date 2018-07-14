Англия и Бельгия сыграют за третье место в ЧМ-2018
Вся Россия Маша Волобуева
В Санкт-Петербурге 14 июля пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу
Поединок между Англией и Бельгией начнется в 17:00. Ранее эти сборные никогда не занимали третьи места в чемпионатах мира.
Финал ЧМ Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве.
Как сообщали Юга.ру, сборная России переиграла сборную Египта в матче второго тура группового этапа мундиаля, обеспечив себе выход в плей-офф. После серии пенальти 1 июня команда России обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал. По итогам матча с Хорватией, который состоялся 7 июля, Россия не прошла в полуфинал турнира.
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