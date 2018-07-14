Англия и Бельгия сыграют за третье место в ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге 14 июля пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу

Поединок между Англией и Бельгией начнется в 17:00. Ранее эти сборные никогда не занимали третьи места в чемпионатах мира. Финал ЧМ Франция — Хорватия состоится 15 июля в Москве.