Пропавшего во время турпохода в Сочи 13-летнего мальчика нашли мертвым

Тело 13-летнего Всеволода Коростелева, пропавшего 10 дней назад в горах Сочи, обнаружили в труднодоступной местности

«При поисках мальчика был найден его рюкзак, а сегодня обнаружено его тело. Следователями установлено, что ребенок приехал из Новосибирской области в Краснодарский край к своим родственникам», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи допросили всех участников похода, который нигде зарегистрирован не был, родственников мальчика и т. д.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших участие в организации этого мероприятия, а также установлены причины и условия, повлекшие гибель несовершеннолетнего», — добавили в СКР.

Как сообщали Юга.ру, подросток пропал в горах Сочи вечером 3 июля — он отбился от туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю. Группу вела его родственница.

В его поисках задействовали более 130 человек — сотрудники правоохранительных органов, МЧС, егерей, альпинистов и волонтеров. Были привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и другая спецтехника. По факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело.