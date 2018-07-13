Пропавшего во время турпохода в Сочи 13-летнего мальчика нашли мертвым
Тело 13-летнего Всеволода Коростелева, пропавшего 10 дней назад в горах Сочи, обнаружили в труднодоступной местности
«При поисках мальчика был найден его рюкзак, а сегодня обнаружено его тело. Следователями установлено, что ребенок приехал из Новосибирской области в Краснодарский край к своим родственникам», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Следователи допросили всех участников похода, который нигде зарегистрирован не был, родственников мальчика и т. д.
«Следствием будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших участие в организации этого мероприятия, а также установлены причины и условия, повлекшие гибель несовершеннолетнего», — добавили в СКР.
Как сообщали Юга.ру, подросток пропал в горах Сочи вечером 3 июля — он отбился от туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю. Группу вела его родственница.
В его поисках задействовали более 130 человек — сотрудники правоохранительных органов, МЧС, егерей, альпинистов и волонтеров. Были привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и другая спецтехника. По факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело.
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