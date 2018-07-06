В Сочи более 130 человек продолжают поиски пропавшего 13-летнего туриста

Более 130 человек ищут 13-летнего мальчика, который заблудился в горах Сочи три дня назад

«Сегодня нашли его рюкзак в 200 м от маршрута, вчера на телефон проходил гудок, до этого не проходил, в рюкзаке у него были вода, хлеб, спички. Он шел в составе группы, группа не была зарегистрирована, его родственница вела группу. Его родители уже приехали из Новосибирска, на месте работают психологи», — заявил ТАСС начальник регионального главка МЧС Александр Тарарыкин.

В поисках задействованы 132 человека, 18 единиц техники, также силы МЧС, Росгвардии, беспилотные авиационные системы, кинологические расчеты, конные патрули, спасатели и добровольцы. Территорию, на которой мог находиться мальчик, обследовали с вертолетов, в том числе с тепловизором. Однако это не дало никакого результата из-за густого лесного массива и горного рельефа.

Как сообщали Юга.ру, в горах Сочи вечером 3 июля пропал 13-летний подросток. Он отбился от туристический группы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи.