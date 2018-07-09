В Сочи по факту пропажи 13-летнего туриста возбудили дело

В Сочи возбудили уголовное дело по факту исчезновения в лесу 13-летнего Всеволода Коростылева

По предварительным данным, 3 июля подросток вместе с туристической группой проходил через лес недалеко от села Бабук-Аул. Он отбился от группы. Сейчас его местонахождение не установлено, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В связи с отсутствием сведений о месте, где может находиться подросток, возбудили уголовное дело статье «Убийство». Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, подросток пропал, когда туристы спускались с подножья горы Фишт в сторону Сочи. К поискам привлекли более 130 человек.