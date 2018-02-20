Разработанный на Кубани проект федерального закона «О казачестве» проходит экспертизу. Казаки там определены как народ
Власти Кубани направили проект федерального закона «О развитии российского казачества» на экспертизу в Минюст РФ
Об этом сообщил атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда на пресс-конференции, посвященной итогам Большого казачьего круга.
По его словам, концепция и проект ФЗ разрабатывались в Краснодарском крае в 2017 году.
«Проект закона поступил на экспертизу в Минюст РФ. Самое главное, что статус казачества в документе определен как особая форма государственной и социальной жизни самостоятельного народа. Именно народа и никак иначе», — подчеркнул Долуда.
Действующая нормативная база, отметил он, лишь отражает отношение государства к казачеству, но не определяет основные права и обязанности казаков и предназначение казачьих войск в общегосударственной системе.
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«Именно поэтому крайне необходим абсолютно новый правовой акт, в котором статус казачества будет закреплен на государственном уровне. Мы будем прилагать усилия, чтобы синхронизировать принятие федерального закона с процессом создания Всероссийского реестрового казачьего общества», — цитирует Долуду «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, межведомственную рабочую группу, которая разрабатывала новый закон о казачестве, создали на Кубани год назад. Инициатором законопроекта стало Кубанское казачье войско, предложение поддержали атаманы всех реестровых войск России. В состав группы вошел сам Долуда, руководители профильных министерств и ведомств, представители законодательной власти, юристы и историки.
Сейчас деятельность казачества в России регулируется утвержденной президентом стратегией развития государственной политики в отношении российского казачества, федеральным законом «О государственной службе российского казачества» и региональными нормативно-правовыми актами.
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