Разработанный на Кубани проект федерального закона «О казачестве» проходит экспертизу. Казаки там определены как народ

Власти Кубани направили проект федерального закона «О развитии российского казачества» на экспертизу в Минюст РФ

Об этом сообщил атаман Кубанского казачьего войска и вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда на пресс-конференции, посвященной итогам Большого казачьего круга.

По его словам, концепция и проект ФЗ разрабатывались в Краснодарском крае в 2017 году.

«Проект закона поступил на экспертизу в Минюст РФ. Самое главное, что статус казачества в документе определен как особая форма государственной и социальной жизни самостоятельного народа. Именно народа и никак иначе», — подчеркнул Долуда.

Действующая нормативная база, отметил он, лишь отражает отношение государства к казачеству, но не определяет основные права и обязанности казаков и предназначение казачьих войск в общегосударственной системе.