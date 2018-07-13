В Кабардино-Балкарии в двух селах ураган сорвал крыши домов

Кабардино-Балкария

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В Урванском районе Кабардино-Балкарии ночью 13 июля прошел ураган

В результате шквалистого усиления ветра и дождя в селах Старый Черек и Нижний Черек частично оказались повреждены кровли жилых домов.

В селе Старый Черек произошло отключение света из-за обрыва линий электропередачи. На месте работают две бригады специалистов. Также для помощи в восстановлении подачи электроэнергии дополнительно направили три машины из Нальчика. Планируется, что аварию ликвидируют к 16:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Кабардино-Балкария.

Как сообщали Юга.ру, 5 июля из-за поднявшейся в результате ливневых дождей реки Баксан затопило трассу А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус. Движение временно ограничили. Дорогу открыли 12 июля. Однако на восстановленную после паводка дорогу 13 июля сошел сель.

МЧС Стихийные бедствия
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