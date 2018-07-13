В Кабардино-Балкарии на восстановленную после паводка дорогу сошел сель

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошел сель на трассу Прохладный — Азау

Сообщение о ЧМ поступило в МЧС в 5:00. После интенсивных осадков поток грязевой массы сошел на участок трассы А-158 Прохладный — Азау на 97-м км в районе поляны Большие нарзаны. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу.

МЧС просило водителей воздержаться от поездок в этом направлении, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, трассу А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус затопило 5 июля из-за поднявшейся в результате ливневых дождей реки Баксан. Движение временно ограничили. Дорогу открыли 12 июля.