В Кабардино-Балкарии на восстановленную после паводка дорогу сошел сель
Кабардино-Балкария Маша Волобуева
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошел сель на трассу Прохладный — Азау
Сообщение о ЧМ поступило в МЧС в 5:00. После интенсивных осадков поток грязевой массы сошел на участок трассы А-158 Прохладный — Азау на 97-м км в районе поляны Большие нарзаны. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу.
МЧС просило водителей воздержаться от поездок в этом направлении, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, трассу А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус затопило 5 июля из-за поднявшейся в результате ливневых дождей реки Баксан. Движение временно ограничили. Дорогу открыли 12 июля.
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