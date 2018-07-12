В Приэльбрусье полностью восстановили поврежденную паводком дорогу

Кабардино-Балкария

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Дорожники ликвидировали последствия паводка, повредившего федеральную автодорогу А-158 в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии

Как сообщали Юга.ру, трассу А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус затопило 5 июля из-за поднявшейся в результате ливневых дождей реки Баксан. Движение временно ограничили.

«12 июля федеральные дорожники ликвидировали последствия подтопления и завершили первоочередные мероприятия по восстановлению всех 12 участков (с 63 по 98 километр) и четырех мостов трассы, поврежденных в результате поднятия уровня воды в реке. Движение обеспечено в полном объеме», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

В ликвидации последствий ЧС задействовали 34 единицы техники и 50 человек. В течение пяти дней специалисты укрепляли откосы и обочины, засыпали промоины валунами и железобетонными конструкциями — всего ушло более 16 тыс. кубометров инертных материалов.

Теперь подрядной организации предстоит привести в нормативное состояние участки, пострадавших от стихии. Также разрабатывается проект берегоукрепительных работ на участках, разрушенных селем в сентябре 2017 года. Его решено изменить с учетом нового ЧС. К защите трассы от размывов дорожники планируют приступить в 2019 году, отметили в учреждении.

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