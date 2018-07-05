В Кабардино-Балкарии закрыта дорога в Приэльбрусье из-за подтопления

Кабардино-Балкария

Распечатать

В Кабардино-Балкарии 5 июля произошел подъем уровня реки Баксан, в результате чего движение временно ограничили

В 7:00 в МЧС поступило сообщение о том, что участок дороги Прохладный — Баксан — Азау 61 км и выше за Тырныаузом подтоплен из-за подъема уровня реки Баксан. Это произошло из-за сильных дождей, прошедших в регионе накануне, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Трасса перекрыта ГИБДД Эльбрусского района, жителям и гостям региона рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении.

МЧС Стихийные бедствия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии закрыта дорога в Приэльбрусье из-за подтопления
В Краснодаре в бэби-боксе нашли девочку
В Адыгее съемки фильма «Батальон» завершат 7 июля
К поискам пропавшего мальчика в Сочи присоединилась дополнительная группа спасателей
Отбитый Акинфеевым пенальти на матче Россия — Испания изобразили на золотой медали
Курорт «Роза Хутор» открыл продажи ски-пассов и отелей на сезон-2018/19

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале