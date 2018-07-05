В Кабардино-Балкарии закрыта дорога в Приэльбрусье из-за подтопления

В Кабардино-Балкарии 5 июля произошел подъем уровня реки Баксан, в результате чего движение временно ограничили

В 7:00 в МЧС поступило сообщение о том, что участок дороги Прохладный — Баксан — Азау 61 км и выше за Тырныаузом подтоплен из-за подъема уровня реки Баксан. Это произошло из-за сильных дождей, прошедших в регионе накануне, сообщает ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.

Трасса перекрыта ГИБДД Эльбрусского района, жителям и гостям региона рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении.