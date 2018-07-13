В Адыгее ввели режим ЧС из-за засухи

На территории Адыгеи с 13 июля в связи с жарой и засухой, которая угрожает урожаю, объявили режим чрезвычайной ситуации

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Мурат Кумпилов.

Как отмечается в распоряжении, режим ЧС введен в связи с засухой, которая привела к гибели и повреждению посевов сельскохозяйственных культур. Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства Адыгеи Юрий Петров.

Уполномоченные органы власти республики проводят мониторинг состояния посевов.

Как сообщили порталу Юга.ру в республиканском комитете ГО и ЧС, из районов начали поступать сведения о гибели посевов. Так, в Майкопском районе засуха привела к уничтожению урожая кукурузы на 409 га, в Шовгеновском районе — на 105 га погибли посевы кукурузы и подсолнечника.

Как сообщали Юга.ру, 11 июля во всех районах Адыгеи из-за жары ввели режим повышенной готовности.

Ранее аграрии республики заявили о сложностях уборочной страды и финансовых потерях, которые они могут понести из-за засухи и невысоких цен на зерно.