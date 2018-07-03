Японские болельщики убрали за собой мусор на стадионе «Ростов-Арена»
Несмотря на поражение своей команды от Бельгии, японские болельщики после игры 2 июля убрали мусор на стадионе «Ростов-Арена»
«Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры. Вы просто супер, болельщики сборной Японии!», — сообщается в официальном Twitter ЧМ-2018.
Как писали Юга.ру, Бельгия вырвала победу у Японии и вышла в 1/4 финала ЧМ. Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев.
На последних секундах добавленного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.
В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии встретится с командой Бразилии, которая обыграла Мексику.
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