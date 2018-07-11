В Краснодаре с 15 июля изменят два автобусных маршрута

В Краснодаре с 15 июля автобусы маршрутов № 7 и 163А пойдут по новым направлениям

В мэрии пояснили, что заезды в районы улиц Стахановской, 1 Мая и Крупской не пользуются популярностью у граждан. В связи с этим с 15 июля на маршруте № 7 в прямом и обратном направлении автобусы будут ходить по проезду Репина и улице Репина. По пути от аэропорта к университету МВД автобус не будет заезжать на улицу Стахановскую, на обратном пути исключат остановки на улицах 1 Мая и Крупской.

В микрорайонах Пашковском и Репино автобусы будут ездить в прямом и обратном направлении по одним и тем же улицам.

Из-за ремонта на участке дороги М4 «Дон» путь следования поменяют автобусы маршрута № 163А. Согласно правилам безопасности пешеходов и автотранспорта для скоростных трасс, все левые повороты запрещены. Автобусы будут ездить до первого разрешающего разворота, не сворачивая налево.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 13 по 16 июля перекроют движение на пересечении улиц Тургенева и Гагарина из-за капитального ремонта на участке от Северной до Гагарина.

Также в краевой столице с 6 июля ограничили движение автомобилей из-за ремонта коммуникаций.