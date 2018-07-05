В Краснодаре ограничат движение автомобилей из-за ремонта коммуникаций

В Краснодаре на участках улиц Седина, Мира и Ипподромной с 6 июля ограничат движение из-за ремонта

«В это время специалисты будут проводить ремонтные и строительно-монтажные работы на коммуникациях. На участке улицы Мира будут выполняться работы по строительству сетей газоснабжения, по улице Ипподромной (в районе моста по Садовой) планируется выполнить ремонт канализационного коллектора, по улице Седина — ремонт водопровода», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На проезжей части по улице Мира, 70 (на пересечении с Суворова) работы продлятся до 18 июля, по улице Седина, 165 (между улицами Головатого и Кузнечной) — до 6 августа, а по улице Ипподромной (в районе моста по Садовой) — до 30 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.