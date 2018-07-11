В Краснодаре на три дня ограничат движение на перекрестке Тургенева и Гагарина
В Краснодаре с 00:00 13 июля до 4:00 16 июля перекроют движение на пересечении улиц Тургенева и Гагарина
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Это связано с капитальным ремонтом улицы Тургенева на участке от Северной до Гагарина в сторону Монтажников. На перекрестке меняют ливневый коллектор и монтируют другие коммуникации.
«Объезд закрытого участка на эти три дня будет осуществляться по прилегающим улицам. Также будут временно скорректированы схемы движения общественного транспорта», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
При объезде ремонтируемого перекрестка организуют одностороннее движение на улице Воровского от Фестивальной до Гагарина и на улице Монтажников от Аэродромной до Тургенева.
Во время ремонта на перекрестке Тургенева и Гагарина временно изменят маршруты автобусов № 2, 14, 39, 67, 106А, 65, 38. Автобусы маршрута № 2 в прямом направлении проследуют по улицам Северной, Котовского, Красных Партизан, Аэродромной, Монтажников, Тургенева, Атарбекова. Обратно — по улицам Атарбекова, Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по установленному маршруту до Валерия Гассия.
На маршруте № 14 автобусы будут ходить до Бальнеолечебницы по улицам Северной, Котовского, Красных Партизан, Герцена, Атарбекова. Обратно автобусы пройдут по улицам Герцена, Гагарина, Воровского, Северной и далее по обычному маршруту.
Автобусы маршрутов № 39, 67 и 106А проследуют по улицам Северной, Котовского, Красных Партизан, Аэродромной, Монтажников, Тургенева и затем по установленному маршруту. В обратном направлении они будут курсировать по улицам Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по установленным маршрутам.
На маршруте № 65 автобусы пройдут по улицам Атарбекова, Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по обычному маршруту. В обратную сторону — по улицам Тургенева, Северной, Аэродромной, Монтажников, Тургенева, Атарбековой до Симиренко.
Автобусы маршрута № 38 в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Красных Партизан, Герцена, Атарбекова, Тургенева и далее по установленному маршруту.
На дорожных участках, где скорректируют движение общественного транспорта, временно установят дополнительные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, ремонт улицы Тургенева начался 9 октября 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года. Однако срок капремонта продлили до октября.
В Краснодаре в 2018 году отремонтируют более 80 км дорог.
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