В Краснодаре на три дня ограничат движение на перекрестке Тургенева и Гагарина

В Краснодаре с 00:00 13 июля до 4:00 16 июля перекроют движение на пересечении улиц Тургенева и Гагарина

Это связано с капитальным ремонтом улицы Тургенева на участке от Северной до Гагарина в сторону Монтажников. На перекрестке меняют ливневый коллектор и монтируют другие коммуникации.

«Объезд закрытого участка на эти три дня будет осуществляться по прилегающим улицам. Также будут временно скорректированы схемы движения общественного транспорта», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

При объезде ремонтируемого перекрестка организуют одностороннее движение на улице Воровского от Фестивальной до Гагарина и на улице Монтажников от Аэродромной до Тургенева.

Во время ремонта на перекрестке Тургенева и Гагарина временно изменят маршруты автобусов № 2, 14, 39, 67, 106А, 65, 38. Автобусы маршрута № 2 в прямом направлении проследуют по улицам Северной, Котовского, Красных Партизан, Аэродромной, Монтажников, Тургенева, Атарбекова. Обратно — по улицам Атарбекова, Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по установленному маршруту до Валерия Гассия.

На маршруте № 14 автобусы будут ходить до Бальнеолечебницы по улицам Северной, Котовского, Красных Партизан, Герцена, Атарбекова. Обратно автобусы пройдут по улицам Герцена, Гагарина, Воровского, Северной и далее по обычному маршруту.

Автобусы маршрутов № 39, 67 и 106А проследуют по улицам Северной, Котовского, Красных Партизан, Аэродромной, Монтажников, Тургенева и затем по установленному маршруту. В обратном направлении они будут курсировать по улицам Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по установленным маршрутам.

На маршруте № 65 автобусы пройдут по улицам Атарбекова, Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по обычному маршруту. В обратную сторону — по улицам Тургенева, Северной, Аэродромной, Монтажников, Тургенева, Атарбековой до Симиренко.

Автобусы маршрута № 38 в прямом и обратном направлении будут следовать по улицам Красных Партизан, Герцена, Атарбекова, Тургенева и далее по установленному маршруту.

На дорожных участках, где скорректируют движение общественного транспорта, временно установят дополнительные дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.