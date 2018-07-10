Власти Махачкалы извинились перед жителями за горы мусора в городе
В мэрии Махачкалы сообщили, что для вывоза мусора не хватает техники
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Власти города заявили, что от жителей поступает много жалоб о том, что мусор вовремя не вывозят и на улицах образуются горы мусора.
«Из-за нехватки техники и мусорных контейнеров отходы на некоторых площадках вывозят неоперативно. Мы приносим свои извинения за неудобства, с которыми приходится сталкиваться гражданам», — говорится в сообщении администрации города.
Жителей попросили отнестись с пониманием к этой проблеме и не поддаваться на провокации и призывы к протестным акциям, о которых пишут в соцсетях.
Сообщается, что уже купили около 1 тыс. контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Также рассматривают возможность покупки спецтехники, чтобы ускорить процесс вывоза мусора, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.
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