Власти Махачкалы извинились перед жителями за горы мусора в городе

В мэрии Махачкалы сообщили, что для вывоза мусора не хватает техники

Власти города заявили, что от жителей поступает много жалоб о том, что мусор вовремя не вывозят и на улицах образуются горы мусора.

«Из-за нехватки техники и мусорных контейнеров отходы на некоторых площадках вывозят неоперативно. Мы приносим свои извинения за неудобства, с которыми приходится сталкиваться гражданам», — говорится в сообщении администрации города.

Жителей попросили отнестись с пониманием к этой проблеме и не поддаваться на провокации и призывы к протестным акциям, о которых пишут в соцсетях.

Сообщается, что уже купили около 1 тыс. контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Также рассматривают возможность покупки спецтехники, чтобы ускорить процесс вывоза мусора, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы.