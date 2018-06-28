В Госдуме заявили об угрозе мусорного коллапса в Крыму и Кабардино-Балкарии
В Госдуме заявили, что власти Крыма и Кабардино-Балкарии в ближайшее время могут столкнуться с проблемой вывоза и переработки мусора
Об этом сообщил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Владимир Бурматов на заседании коллегии Генпрокуратуры. По его словам, контролирующие органы фиксируют большое количество незаконных свалок. Сейчас в стране насчитывают 11 тыс. свалок и 40 тыс. мусорных навалов.
«Мы фиксируем катастрофическую исчерпаемость полигонов твердых бытовых отходов в Кабардино-Балкарии, Крыму, Бурятии, Башкирии, Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях. Это означает, что скоро эти регионы столкнутся с мусорным коллапсом», — сказал депутат.
Он добавил, что в России размещено 30 млрд тонн отходов. На каждого россиянина приходится по 205 тонн мусора, сообщает «Интерфакс».
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