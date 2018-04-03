Правительство одобрило строительство «мусорных» электростанций на Кубани и Ставрополье
Правительство России одобрило строительство двух электростанций на основе сжигания мусора в Краснодарском и Ставропольском краях
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Из документа следует, что каждая электростанция будет выдавать мощность в 55 МВт.
Конкурсный отбор инвестпроектов будет проведен в 2018 году. По Правилам оптового рынка электроэнергии и мощности, предполагаемый период начала поставки мощности для проектов — 2023 или 2024 годы.
Как уточнил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, электростанция, работающая на основе сжигания мусора появится в Сочи, где проблема с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов стоит остро.
«Реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. Выбросов в атмосферу — ноль. При этом он вырабатывает порядка 50 мегаватт электроэнергии. Чтобы было понятнее — этого хватит на обеспечение электричеством 100 многоквартирных домов», — приводит слова Алексеенко пресс-служба краевой администрации.
Как сообщали Юга.ру, компания «РТ-Инвест», подконтрольная «Ростеху», займется строительством мусоросжигающего завода в Сочи, в этот проект будет вложено 23 млрд рублей. Мощность завода составит 400 тыс. тонн в год. Сейчас мэрия курорта определяет площадку под стройку. Существующий мусоросортировочный завод на улице Водораздельной в Сочи продают с аукциона за долги.
Также «РТ-Инвест» заявляла о намерении строить мусоросжигательный завод в Пятигорске, кроме того, в планах было предприятие на Тамани мощностью 1250 тыс. тонн в год.
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