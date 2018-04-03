Правительство одобрило строительство «мусорных» электростанций на Кубани и Ставрополье

Правительство России одобрило строительство двух электростанций на основе сжигания мусора в Краснодарском и Ставропольском краях

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Из документа следует, что каждая электростанция будет выдавать мощность в 55 МВт. Конкурсный отбор инвестпроектов будет проведен в 2018 году. По Правилам оптового рынка электроэнергии и мощности, предполагаемый период начала поставки мощности для проектов — 2023 или 2024 годы. Как уточнил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, электростанция, работающая на основе сжигания мусора появится в Сочи, где проблема с утилизацией и вывозом твердых бытовых отходов стоит остро.

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