В Краснодаре на улице Коммунаров из-за ремонта трамвайных путей на месяц ограничат движение машин

В Краснодаре на улице Коммунаров с 25 июня по 24 июля ограничат движение автомобилей

Такие меры примут в связи с ремонтом трамвайных путей. Движение ограничат на участке от улицы Горького до Пашковской.

«На этом участке специалисты КТТУ будут выполнять ремонт трамвайного полотна. Ограничивать движение машин будут поочередно по одной из полос. Водителям предоставят временную схему движения», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.