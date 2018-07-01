В Краснодаре на участке улицы Полины Осипенко запретят остановку и стоянку автомобилей
В Краснодаре на улице Полины Осипенко с 20 июля установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта
Ограничение будет действовать по нечетной стороне на участке от улицы Ставропольской до КИМ.
«Изменения в организацию движения на этом участке улицы введут для увеличения пропускной способности улицы Полины Осипенко и исключения помех другим участникам дорожного движения. Это необходимо для безопасности. Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» планируют установить до 20 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре на перекрестке Новороссийской и Селезнева изменили схему движения для снижения аварийности.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.